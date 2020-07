Dakar, 14 juil (APS) – La Fédération sénégalaise de football (FSF) a pris la décision de ‘’mettre un terme définitif’’ à la saison 2019-2020 en raison de la pandémie de coronavirus, sans toutefois l’annuler, a précisé son président, Augustin Senghor.

‘’En décidant de mettre un terme à la saison, les décisions ou autres sanctions prises à l’encontre d’un joueur et ou d’une équipe demeurent et sont appelées à être exécutées’’, a-t-il dit dans un entretien avec l’APS.



‘’Si la saison avait été annulée, tout allait être effacé. Nous avons mis un terme à la saison en raison d’un cas de force majeure’’, a ajouté le président de la FSF, par ailleurs avocat au barreau de Dakar et président de la commission juridique de la Confédération africaine de football.

La décision de la Fédération sénégalaise de football mettant fin à la saison et le gel des promotions et relégations ont été l’objet de plusieurs interprétations chez les observateurs et les dirigeants des clubs.

La FSF est compétente pour désigner les représentants du Sénégal aux prochaines compétitions africaines, sur la base de leur mérite, selon Augustin Senghor.

Teungueth FC et le Jaraaf, le premier et le deuxième au classement de la Ligue 1, ont été choisis pour représenter respectivement le football sénégalais à la Ligue des champions et à la Coupe de la CAF.

‘’On peut considérer le fait de les avoir choisis comme une récompense de leur bon début de saison’’, a ajouté le président de la FSF.

Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a annoncé mercredi avoir décidé de mettre ‘’un terme définitif’’ aux compétitions de la saison 2019-2020, sans toutefois décerner les titres qui étaient en jeu.

Les membres du comité exécutif de la fédération ont également préféré ‘’geler les promotions et les relégations à tous les échelons’’ du football local.

Cette décision s’explique par le ‘’ratio insuffisant de matchs disputés’’ par les clubs, selon un communiqué du comité exécutif de la FSF.