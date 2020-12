Diourbel, 28 déc (APS) – Le technicien Seydou Niang a été nommé entraineur de la Sonacos de Diourbel en remplacement de Moustapha Seck, a appris l’APS ce lundi des responsables de ce club de la Ligue 2 sénégalaise.



Niang, ancien capitaine de cette équipe phare de la région de Diourbel, était depuis plus de deux ans, adjoint de Moustapha Seck aujourd’hui rappelé au ministère des Sports.



’’La mission première c’est de revenir dans l’élite pour gagner la Coupe de la Ligue ou même la Coupe du Sénégal’’, a réagi le nouvel entraineur.



’’Notre objectif c’est de ramener l’équipe en première division (Ligue 1). On voudrait monter et y rester’’, a déclaré Serges Baldé, manager général du club au cours d’une conférence de presse.



Pour y arriver, les responsables du club ont décidé dans un premier temps de changer de stratégie en s’entrainant à Mbour où l’équipe dispose d’un logement. Auparavant les joueurs se préparaient à Kaolack.



’’Nous serons comme chez nous Mbour. Cela va apporter des allègements dans la msure où le budget mensuel prévu se situe entre 6 et 7 millions de francs avec possibilité de rallonge si le championnat était prolongé’’, a laissé entendre Baldé.



