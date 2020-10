Dakar, 6 oct (APS) – Le sélectionneur national Aliou Cissé a indiqué que son groupe de performance sera réduit à 23 joueurs en lieu et place des 25 convoqués, en raison des forfaits de Sadio Mané (pour cause de Covid-19) et de Kalidou Koulibaly (confiné avec ses coéquipiers du Naples).

‘’Nous avons déjà 17 joueurs, lundi, le reste du groupe sera présent ce mardi avec Habib Diallo et Boulaye Dia qui étaient concernés par les transferts, et les Grecs (Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba) qui ont joué dimanche. Nous serons au total 23’’, a-t-il déclaré, confirmant les informations parues dans la presse.



Vendredi dernier, le leader technique des Lions, Sadio Mané, a confirmé via les réseaux sociaux avoir été testé positif au Covid-19, tandis que Naples de Kalidou Koulibaly n’avait pas pu faire le voyage pour jouer son match de Série A contre la Juventus, dimanche.

Finalement, les autorités sanitaires italiennes ont décidé de confiner l’équipe napolitaine à domicile.

Avec ces deux absences, le groupe sera réduit à 23 joueurs et ils doivent faire sans ces deux cadres, a insisté le sélectionneur national dans une vidéo diffusée par la Fédération sénégalaise de football.

‘’Ce sont des situations qui peuvent arriver et c’est l’occasion de donner l’opportunité à certains’’, a-t-il indiqué. Il a rappelé que Sadio Mané était absent lors du match d’ouverture de la CAN 2019, tandis que le défenseur Koulibaly n’avait pas pris part à la finale perdue contre l’Algérie.

Aliou Cissé a fait part de sa joie de retrouver des joueurs qu’il n’avait pas revus depuis novembre dernier.

‘’Le football m’a beaucoup manqué. Au début, on disait que c’était très bien de couper pour s’occuper de sa famille’’, a-t-il dit, relevant qu’après huit à neuf mois, il y avait un véritable manque.

‘’C’est la rentrée, nous sommes heureux d’être là’’, a-t-il déclaré.