Thiès, 11 oct (APS) - La zone ouest A de développement de la Confédération africaine de football (CAF) va élire samedi lors d’une assemblée générale le successeur de son actuel président, le Sénégalais Augustin Senghor.



M. Senghor, membre du comité exécutif de la CAF et président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), avait annoncé en juillet dernier son retrait de la tête de cette structure.

C’était à l’occasion de sa réélection au comité exécutif de la CAF lors de l’assemblée générale de l’instance dirigeante du football africain dans la capitale égyptienne.

En plus de cette charge, Me Senghor préside la commission juridique et des associations nationales de la CAF. Il occupe également le poste de premier vice-président de la commission organisation de la Coupe d’Afrique des nations.

La zone ouest A est constituée de neuf pays à savoir le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, la Sierra Leone et le Sénégal.

Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria et le Togo sont les pays membres de la zone ouest B de l’UFOA, dirigée par le colonel-major Djibrilla Hima Hamidou dit Pelé, par ailleurs président de la Fédération nigérienne de football (FENIFOOT).

