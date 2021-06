Dakar, 21 juin (APS) - Lamine Diagne, le nouvel entraîneur de l’AS Douanes, considère que son arrivée sur le banc des "gabelous" constitue un "challenge normal", même s’il n’a jamais exercé auparavant comme coach principal.



"C’est tout à fait normal, même s’il est vrai que je n’ai jamais assumé les fonctions de coach principal d’un club d’élite", a déclaré à l’APS l’ancien milieu offensif.

Il a dit qu’il aspirait à "atteindre ce niveau après avoir passé de belles années à Génération Foot", où il a côtoyé Demba Mbaye et Djibril Fall jusqu’à mon départ récent, pour parapher un contrat de deux ans en faveur de l’AS Douanes.

Lamine Diagne a travaillé au sein de l’école de football de Génération Foot et avec les moins de 19 de ce centre de formation.

L’ancien joueur de l’ETICS de Mboro, de la Jeanne d’Arc de Dakar, du Guédiawaye FC et de Yeggo de la Sicap a aussi passé six années en ex Tchécoslovaquie.

Il s’est fixé comme objectif d’arriver à maintenir l’AS Douanes au sein de l’élite, au regard des ’’difficultés actuelles" de ce club, confirmant à ce sujet le président des ’’gabelous’’.

"On jouera à fond la Coupe du Sénégal en espérant aller le plus loin possible", a confié le jeune technicien.

L’AS Douanes occupe actuellement la 7e place de la Ligue 1 sénégalaise avec 25 points au compteur, après 21 journées de championnat.

SD/BK