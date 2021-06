Dakar, 21 juin (APS) - Lamine Diagne, membre du staff technique de Génération Foot, a été nommé entraîneur de l’AS Douanes (Ligue 1 sénégalaise) en remplacement de Joseph Senghor, "limogé" pour insuffisance de résultats, a-t-on appris du président des ’’gabelous’’.



"Nous avons décidé de nous séparer à l’amiable parce qu’il y avait comme une impression que son message ne passait plus. Sur le terrain, on n’arrivait plus à gagner depuis plus de deux mois et des deux côtés, on a jugé que c’était la décision à prendre", a expliqué Bassirou Ndiaye.

Le nouvel entraîneur de l’AS Douanes est un ancien de Génération Foot, un des deux principaux centres de formation sénégalais.

Il a eu en charge l’équipe des moins de 19 ans de l’académie basée à Déni Birame Ndaw et a été aussi coach adjoint de Génération Foot avec Demba Mbaye et Djibril Fall.

En ce moment, l’objectif de l’AS Douanes, 7e de Ligue 1 avec 25 points à cinq journées de la fin du championnat, "est de jouer le maintien", selon son président.

"Nous allons travailler pour finir en beauté et essayer d’aller à fond en Coupe du Sénégal", a ajouté Bassirou Ndiaye dont l’équipe était créditée d’un bon début de saison.

Après avoir lourdement chuté (4-0) contre Teungueth FC, l’AS Douanes a été battue 1-2 par le Ndiambour de Louga, dimanche pour le compte de la 21-ème journée de Ligue1.