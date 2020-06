Dakar, 4 juin (APS) – La Fédération sénégalaise de football a annoncé, ce jeudi, le lancement, au plus tard le 15 juin, de l’avis à manifestation d’intérêt en procédure d’urgence pour le choix de l’architecte dans le cadre des travaux de réhabilitation du stade Demba Diop.

Cette décision a été prise lors de la réunion du Comité d’urgence qui a prévu aussi ‘’d’engager un cabinet spécialisé pour évaluer l’état structurel et environnemental du stade et déterminer les travaux à réaliser dans le cadre de sa réhabilitation et de sa modernisation suivant les orientations fixées par la FSF’’.

Le Comité d’Urgence qui s’est réuni à en présence du Directeur des Infrastructures Sportives du Ministère des Sports a été axé ’’sur la stratégie des projets d’infrastructures de la FSF et de la validation du planning général de réhabilitation et modernisation du stade Demba Diop de Dakar.’’

Il est également prévu la conception ’’d’un document d’orientation à la réalisation du projet de réhabilitation et de modernisation du stade Demba Diop’’.

Une visite a permis de faire l’état des lieux du stade Demba Diop suite à sa mise à disposition par l’Etat à la FSF.

Fermé depuis les incidents de 2017 qui ont occasionné plusieurs morts lors de la finale de la Coupe de la Ligue, l’infrastructure a été mise à disposition de la Fédération de football qui a décidé de la réhabiliter.

En plus des fonds de la Fifa, la FSF a prévu une enveloppe pour la réhabilitation de cette infrastructure qui abrite les principales rencontres de football de la région de Dakar.

Le Comité d’urgence a décidé ’’de confirmer la stratégie de réalisation du Centre d’Hébergement Fédéral à Toubab Dialaw suite aux recommandations du représentant de la FIFA lors de sa dernière visite sur les sites de Toubab Dialaw et de Guereo’’.

Il est aussi prévu d’établir un document conceptuel du nouveau projet de siège de la FSF en R+6, extensibles avec toutes les commodités et le démarrage des travaux de construction du premier lot de projets de sièges des Ligues régionales sur fonds propres de la FSF dans un délai de deux (02) mois.

