Dakar,10 juin (APS) - L’Association internationale de la presse sportive (AIPS) a lancé la troisième édition du ’’AIPS sport media awards’’, la plus haute distinction jamais décernée dans le monde de la presse sportive, annonce un communiqué transmis à l’APS.

Initié en 2018, écrit le texte, le ’’AIPS sport media awards’’ vise à ’’promouvoir la culture de l’excellence dans le journalisme sportif en célébrant les professionnels qui continuent à produire les meilleurs contenus à l’échelle mondiale’’.

Selon le communiqué, ’’+AIPS sport media awards + est ouvert à tout journaliste sportif et photographe de presse, membre ou non d’une association, travaillant au sein d’un organe de presse ou en freelance’’.

"Huit catégories sont concernées par les Awards. Il s’agit pour la photographie d’une image d’action sportive et d’un portfolio, pour la presse écrite de la meilleure chronique et du meilleur article de reportage, pour la radio, de toute production audio, y compris les podcasts et pour la vidéo d’un profil d’un athlète, d’un documentaire et d’un court-métrage", renseigne la même source.

Elle poursuit qu’en plus d’une reconnaissance du travail des journalistes sportifs, le + AIPS sport media awards + prévoit une récompense pour les meilleurs lors de la cérémonie de remise des prix, les lauréats de chaque catégorie recevront 8 000 US$ pour le premier, 3 000 US $ pour le deuxième et de 2000 US$ pour le troisième.

"Pour être éligible toutes les productions devront être faites et publiées ou diffusées au préalable sur un support média entre le 8 octobre 2019 et le 7 octobre 2020. Chaque candidat a la possibilité de soumettre deux productions dans les catégories de son choix dans n’importe quelle langue officielle pour multiplier ses chances de monter sur le podium lors de la cérémonie de remise qui sera organisé en début 2021", ajoute le communiqué.