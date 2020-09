Dakar, 10 sept (APS) – La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé ce jeudi que les six zones de développement procéderont à l’organisation des qualifications pour déterminer les finalistes de la première édition de la Ligue des champions féminine qui regroupera huit clubs.



’’Une équipe de chaque zone, une équipe du pays hôte et une équipe supplémentaire’’ composeront les huit finalistes de cette compétition qui aura lieu pour la première fois sur le continent.



La CAF a décidé de lancer cette Ligue des champions féminine pour favoriser la pratique du football chez les dames qui manquent de compétitions.



’’Pour la première édition, l’union zonale du pays hôte aura deux représentants. Cependant pour les éditions suivantes, le pays hôte n’aura qu’un seul représentant tandis que l’Union de zone du champion en titre qualifiera deux équipes’’, explique la CAF dans un communiqué.



Sur le format de la compétition, ’’les huit finalistes seront tirées au sort en deux groupes de quatre équipes chacun conformément au règlement’’ et elle aura chaque année durant le deuxième semestre, ajoute le même document.



Toujours au sujet des compétitions, la CAF a annoncé la tenue de la prochaine édition du Championnat d’Afrique des nations, une compétition mettant aux prises les sélections composées de joueurs locaux, du 16 janvier au 7 février 2021.



L’édition 2022 du CHAN qui est prévue en Algérie aura lieu en janvier 2023 selon des dates à discuter avec la Fédération algérienne de football (FAF).



