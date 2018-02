Dakar, 23 fév (APS) – L’académie Génération Foot qui fera face au Horoya AC (Guinée) au premier tour de la Ligue africaine des champions tentera de démentir l’adage selon lequel jamais deux sans trois, le club guinéen ayant déjà éliminé deux équipes sénégalaises : l’AS Douanes et l’ US Gorée.





Après avoir passé le tour préliminaire pour la première fois de son histoire contre Misr El Makassa d’Egypte (2-0 et 0-0), le champion du Sénégal en titre, fera face à l’ogre ouest-africain pour le prochain tour.





Si Génération Foot a éliminé le représentant égyptien, le champion guinéen a sorti quant à lui, l’ASFAN du Niger (3-1 et 0-0).





En 2016 et en 2017, l’équipe guinéenne avait éliminé lors des préliminaires les équipes de l’AS Douanes (0-0 et 4-0) et de l’US Gorée (0-0 et 2-1).





L’équipe guinéenne qui rafle tout dans son pays est devenue un véritable cador ouest-africain qui se permet d’aller recruter les meilleurs footballeurs de la zone.





Deux internationaux sénégalais, le gardien Khadim Ndiaye et Pape Amadou Touré, évoluent déjà avec le club du président Antonio Souaré.





Si l’équipe guinéenne tarde encore à faire des résultats en Ligue africaine des champions, la saison dernière, elle a réussi à intégrer la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).





Génération Foot qui ne part pas avec la faveur des pronostics comme contre l’équipe égyptienne a démontré qu’elle peut compter sur le talent et l’enthousiasme de jeunes footballeurs n’ayant pas froid aux yeux.





Contre le dauphin du championnat égyptien, les jeunes académiciens ont réussi à préserver leur camp (2-0 et 0-0), ce qui montre une véritable force de caractère.





La manche aller est prévue à Conakry, le 6 mars et le retour, le 16 du même mois au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar.