Dakar, 10 juil (APS) – Le Paris-Saint-Germain, le club du milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye, va rencontrer Atalanta Bergame, un adversaire en principe, plus facile à jouer pour lui que les autres équipes encore en lice pour les quarts de finale de la Ligue des champions (LDC).



Le club italien, qui a réussi une saison de très bon niveau avec l’entraîneur Gian Piero Gasperini, atteint pour la première fois cette étape de la Ligue des champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs.

L’adversaire du PSG, connu à l’issue du tirage au sort de ce vendredi, a eu d’énormes difficultés pour atteindre la deuxième phase de la LDC.

Après quatre journées en phase de groupes, l’Atalanta Bergame n’avait qu’un seul point – avec trois défaites et un match nul. Sur le fil du rasoir, il a toutefois gagné ses deux derniers matches.

En huitièmes de finale, le club italien a dominé de la tête et des pieds Valence FC. Les Espagnols ont été battus 4-1 et 4-3, avec un quadruplé de l’attaquant slovène Josip Ililic, lors du match retour.

Malgré la furia des Italiens, l’équipe d’Idrissa Gana Guèye part avec la faveur des pronostics, même si l’Atalanta Bergame attire bien les regards, surtout depuis la pandémie de Covid-19.

Le club italien, adepte d’un football léché tourné vers l’offensive, est le porte-drapeau d’une ville, Bergame, meurtrie par la pandémie de coronavirus, avec plus de 8.000 morts.

En déplaçant ses quarts de finale à Lisbonne, avec des matchs à élimination directe, l’UEFA, l’Union européenne de football, fait un choix qui peut-être être perçu comme un coup de pouce pour le club parisien.

S’il franchit l’étape des quarts de finale, le PSG fera face au vainqueur du match entre le RB Leipzig et l’Atletico Madrid, qui a éliminé le champion en titre de la LDC, Liverpool (1-0 et 2-3).

Les prochains matches ne seront peut-être pas une sinécure pour le milieu de terrain international sénégalais et ses coéquipiers. Il est tout de même certain que l’Atalanta Bergame, le RB Leipzig et l’Atletico Madrid sont moins expérimentés que le club parisien, même s’ils avaient l’habitude de le croiser dans les compétitions européennes, dans un passé récent.

On peut, sans risque de se tromper, dire que Gueye et ses coéquipiers n’iront pas avec un handicap à Lisbonne, où ils joueront contre l’Atalanta Bergame, le 12 août.