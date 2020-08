Dakar, 17 août (APS) – Le milieu de terrain sénégalais du Paris-Saint-Germain, Idrissa Gana Guèye, ménagé dimanche "en raison d’une douleur musculaire", s’est entraîné ce lundi, veille de la demi-finale de Ligue des champions devant opposer son équipe au RB Leipzig (Allemagne), à Lisbonne (Portugal), rapporte le site du quotidien français Le Parisien.



"Le PSG était presque au complet ce lundi à Lisbonne pour le dernier entraînement avant la demi-finale, Idrissa Guèye, ménagé la veille (dimanche) en raison d’une douleur musculaire, a participé à la séance collective sur la pelouse du centre d’entraînement du Sporting" de Lisbonne, écrit le site du quotidien français.

Selon le journal, le milieu de terrain sénégalais "portait un bandage sur le haut de la cuisse mais ne semblait pas gêné".

A ses côtés, Marco Verratti participait aussi normalement à l’entraînement, indique Le Parisien, ajoutant que le milieu italien souffre d’un mollet depuis qu’il a reçu un coup à l’entraînement la semaine dernière.

Le milieu de terrain italien "pourrait effectuer son retour dans le groupe face aux Allemands tout comme Layvin Kurzawa qui ne se ressent plus de sa blessure à une cuisse", ajoute la même publication.

Le gardien Keylor Navas, qui souffre de la cuisse droite depuis mercredi et le match contre l’Atalanta Bergame (2-1), devrait donc être le seul absent face à Leipzig, indique le site du Parisien.

Concernant Gana Guèye, même avec sa présence à la séance de ce lundi, Le Parisien ne l’a pas inclus parmi les joueurs devant démarrer la rencontre contre Leipzig dont le coup d’envoi est prévu à 19h GMT.

"Pour cette rencontre, Thomas Tuchel (l’entraîneur du PSG) devrait faire confiance à Kylian Mbappé et Angel Di Maria, de retour de blessure et de suspension, pour évoluer au côté de Neymar et Mauro Icardo", annonce le journal.

"Une attaque de rêve derrière laquelle devrait prendre place le duo Marquhinos-Leandro Paredes", note le journal, expliquant que "le milieu de terrain argentin (Leandro Paredes) serait alors chargé de muscler un peu l’entrejeu tout en assurant le rôle de premier relanceur grâce à sa qualité de passes notamment dans le jeu long".