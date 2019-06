Dakar, 2 juin (APS) – La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) qui a réuni son Comité directeur samedi, a décidé de saisir la FIFA et le Tribunal arbitral du sport pour apporter toutes les réserves et la documentation sur la finale retour de la Ligue des champions d’Afrique entre le Wydad et l’Espérance de Tunis, rapportent des médias marocains.







Dans une déclaration remise à la presse à l’issue de la rencontre qui s’est déroulée en présence des représentants du WAC, le président de la Fédération, Fouzi Lekjaa qui est par ailleurs 3-ème vice-président de la CAF, a ajouté qu’une réunion du comité exécutif de l’instance dirigeante du football africain évoquera le sujet mardi.



Ce sera ‘’pour débattre des issues réglementaires à réserver à cette rencontre’’, a ajouté le président de la Fédération marocaine de football.



L’Espérance de Tunis a été déclarée vainqueur de la LDC africaine 2019 vendredi dans une finale jouée dans la banlieue de la capitale tunisienne et marquée par une interruption plus d’une heure de la rencontre.



Les joueurs du Wydad avaient refusé de reprendre le match, exigeant le recours de la VAR après que les arbitres ont refusé de valider un but égalisateur de l’attaquant Walid Karti à la 59-ème minute.



Ce but aurait permis au club marocain d’égaliser sur l’ensemble des deux matchs (aller et retour).



L’Espérance de Tunis qui avait fait match nul, 1-1, à l’aller à Rabat (Maroc) avait pris les devants lors de la finale retour grâce à Youssef Belaïli à la 41-ème minute.



