Dakar, 23 août (APS) – Des personnalités du football national, notamment le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, ont apporté leur soutien au milieu de terrain international, Idrissa Gana Gueye, dont l’équipe, le PSG, fera face au Bayern de Munich en finale de la Ligue des champions.



Dans une vidéo sponsorisée par une société de téléphonie sponsor de la FSF, Augustin Senghor a félicité le milieu de terrain international avant d’apporter le soutien de la famille du football sénégalais à Gueye. ‘’Je te souhaite bonne chance pour la finale de ce dimanche’’, a dit Augustin Senghor dans la vidéo.



Sadio Mané, le leader d’attaque des Lions, y est aussi allé de son mot, appelant son coéquipier à ressortir sa performance contre le Real Madrid lors de la phase des poules de la Ligue des champions. ‘’Les gens sont nostalgiques de ta performance contre le Real et tout le monde sait que tu peux le refaire’’, a indiqué l’attaquant de Liverpool (élite anglaise), vainqueur de la LDC en 2019.



Saer Seck, vice-président de la FSF et président de l’institut Diambars qui a formé le milieu de terrain international, est aussi allé de son couplet. ‘’La famille Diambars est à fond derrière toi’’, a indiqué le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP).



Des clubs, à l’image de Teungueth FC qui va représenter le Sénégal à la Ligue africaine des champions en 2020-2021, des personnalités du sport sénégalais, le président de la Fédération de handball, Seydou Diouf, la basketteuse Yacine Diop et des comédiens ont tous dit leur soutien au joueur parisien.



Le PSG fera face ce dimanche à partir de 19h GMT au Bayern Munich en finale de la Ligue européenne de football.



Idrissa Gana Gueye, formé à Diambars, a joué à Lille (France) avant de passer à Aston Villa et Everton (Angleterre), puis de signer en août dernier au PSG, où il a déjà gagné trois titres : la Ligue 1, la coupe de France et de la Coupe de la Ligue.