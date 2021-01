Dakar, 6 jan (APS) – L’équipe de Teungueth FC qui a réussi un véritable exploit en se qualifiant pour sa première expérience en phase de poule de la Ligue des champions, fera face à des habitués de la compétition, dont les deux finalistes de l’édition précédente, Al Ahly et le Zamalek d’Egypte, qui ont encore validé leur ticket.



D’ailleurs des quatre demi-finalistes de la précédente édition, seul le Raja est absent, le WAC de Casablanca ayant sorti le Stade Malien de Bamako ce mercredi.



En plus de l’Egypte, l’Algérie, l’Afrique du Sud, la RD Congo et le Soudan auront deux représentants chacun dans cette phase de poule.



Pour le championnat algérien, il s’agit du CR Belouizdad et du MC Alger, la ligue sud-africaine est présente par le biais des Mamelodi Sundowns et des Kaizer Chiefs, la LINAFOOT (ligue national de football) en RD Congo sera représentée par l’AS Vita Club et le TP Mazembé et le championnat soudanais avec Al Hilal et Al Merrikh.



En Afrique de l’ouest, outre le Teungueth FC, on note la présence du Horoya AC de Lamine Ndiaye qui a sorti le Racing club d’Abidjan (1-1 et 1-0).



Voici la liste des 16 clubs présents à la phase de poule dont le tirage au sort est prévu ce vendredi au Caire (Egypte).



Zamalek SC et Al Ahly (Egypte), Kaizer Chiefs et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), AS Vita et TP Mazembé (RD Congo), Espérance de Tunis (Tunisie), Al Hilal Club et Al Merrikh (Soudan), CR Belouizdad et MC Alger (Algérie), Simba SC (Tanzanie), Wydad (Maroc), le Horoya AC, le Petro Atletico et Teungueth FC.



Concernant l’équipe soudanaise d’Al Hilal, il faut rappeler qu’elle a bénéficié pour sa qualification du forfait de l’Asante Kotoko de Kumasi (Ghana) qui a été incapable de présenter un groupe de 15 joueurs.



‘’Après les résultats des tests PCR des deux équipes, l’équipe d’Asante Kotoko ne peut pas aligner 15 joueurs pour commencer le match. Par conséquent, la rencontre ne peut pas se tenir’’, écrit la CAF dans un communiqué.



A l’issue des matchs de poule, les deux premiers de chaque groupe obtiendront leur billet pour les quarts de finale de la Ligue africaine des champions.



SD/MD