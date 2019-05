Dakar, 8 mai (APS) – Les gardiens noirs peinent à s’imposer dans les meilleurs clubs européens à cause d’une fausse idée selon laquelle ils seraient plus sujets à faire des erreurs, estime André Onana, le gardien de but camerounais de l’Ajax Amsterdam (Pays-Bas), dans un entretien à la BBC.

‘’Tout le monde fait des erreurs, je n’ai jamais compris cette mauvaise idée et je ne vois pas la différence entre gardiens noirs et blancs’’, a dit le portier camerounais de 23 ans, auteur d’une grosse saison avec l’Ajax d’Amsterdam.

Vainqueur (1-0) mardi de la demi-finale aller de la Ligue des champions contre Tottenham, le gardien camerounais sera encore ce mercredi le dernier rempart du club amstellodamois, bourreau du Bayern Munich (Allemagne), du Real Madrid (Espagne) et de la Juventus de Turin (Italie) en LDC, cette saison.

En cas de succès ce mercredi contre les Spurs, il deviendrait le premier gardien noir à prétendre à une place de titulaire dans une finale de LDC européenne après le Brésilien Dida avec le Milan AC, en 2007.

Titulaire dans les buts de l’Ajax depuis 2016, le Camerounais a disputé toutes les rencontres de son équipe qui a débuté son aventure en LDC au 2-ème tour préliminaires.

André Onana qui constate la faible présence des gardiens noirs au très haut niveau européen, estime que ceux qui sont arrivés à intégrer ce cercle doivent travailler davantage pour mettre fin à cette mauvaise perception.

Formé à l’académie de Samuel Eto’o à Douala, le portier camerounais est passé à la Masia, le centre de formation FC Barcelone avant de rejoindre l’Ajax en 2015.

Sur place, il a été couvé par l’ancien gardien Edwin van der Sar, ancien gardien vedette de la Juventus et de Manchester United, revenu pour une place d’administratif dans son club formateur.

Certes, il veut aller au bout de l’aventure avec l’Ajax, mais il devra aussi relever le défi de se faire un nom dans le panthéon des portiers de son pays, connu pour avoir une grande tradition dans ce domaine.

Avant Onana, plusieurs portiers camerounais ont fait les beaux jours de clubs européens et des Lions Indomptables.

Il en est ainsi de Joseph-Antoine Bell qui a joué en Afrique (Africa Sports d’Abidjan et Arab Contractors). L’ancien Lion Indomptable a été un gardien apprécié en France où il a porté les couleurs de Marseille, de Bordeaux et de l’AS Saint-Etienne.

Il y a aussi Jacques Songo’o qui a évolué sous les couleurs du Deportivo de la Corogne (Espagne), et Thomas Nkono et Idriss Carlos Kameni qui ont tous les deux joué dans le club espagnol Espanyol.

A la CAN 2017, Onana est parti frustré en dépit du sacre du Cameroun où on lui avait préféré Fabrice Ondoa, qui évoluait à l’époque dans l’équipe réserve du FC Séville et qui, entre temps, a signé au KV Oostende (Belgique) depuis juin dernier.