Ziguinchor, 10 Jan (APS) - Le Casa-sports de Ziguinchor (sud) et le Ndiambour de Louga on fait un match nul vierge dimanche au stade Aline Sitoé Diatta dans le cadre de la deuxième journée de la ligue 1, a constaté l’APS.



L’équipe de Ziguinchor qui était exemptée lors de la première journée, n’a pas réussi une entrée en matière victorieuse pour inaugurer sa saison.



Les hommes d’Ansou Diédhiou sont tombés sur une équipe de Louga beaucoup plus joueuse.



L’équipe lougatoise enregistre ainsi son deuxième match nul après deux journées.



L’équipe du Casa-sports a été surtout orpheline de ses inconditionnels du comité de supporters d’Allez Casa.



