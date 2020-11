Dakar, 23 nov (APS) – L’équipe du Casa Sports (élite) vise une place sur le podium de la Ligue 1 sénégalaise et une coupe nationale pour la saison 2020-2021 qui doit démarrer le 2 janvier, a déclaré son président, Seydou Sané.



’’Nous allons viser une place sur le podium parce que cette année est transitoire, et, essayer de décrocher la coupe nationale ou la coupe de la Ligue’’, a déclaré le président du club fanion du sud du pays, en stage de préparation depuis le 2 novembre.



’’Ce stage a pris fin hier (dimanche) et un groupe de 40 personnes dont 32 joueurs vont se rendre en Gambie pour préparer la saison’’, a indiqué le président du Casa Sports.



En Gambie, en plus des installations et de la proximité, les joueurs et le staff technique peuvent travailler en synergie avec le partenaire allemand du Casa Sports appelé 4FC, a-t-il expliqué.



’’Notre partenaire est installé en Gambie où il dispose de ses propres infrastructures, d’ailleurs récemment quand notre attaquant Mamina Badji devait se rendre en Autriche, il est passé dans cette structure pendant trois semaines pour peaufiner sa préparation’’, a indiqué M. Sané, précisant que le partenaire de son équipe travaille dans le conseil et le trading de joueurs.



Le président du Casa Sport a également annoncé l’organisation d’une série de matchs amicaux avant l’ouverture de la saison. Il a assuré que cette préparation a coûté une quinzaine de millions de francs Cfa.



