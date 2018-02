Dakar, 28 fév (APS) - Le chef du Bureau de la FIFA à Dakar, El Hadj Diop, est attendu ce mercredi en Guinée pour une visite de travail à la Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT), a appris l’APS de l’instance dirigeante du football guinéen.



"L’émissaire de la Fifa se rend à Conakry pour lever les obstacles liés à la réalisation du projet Forward", précise un communiqué.

Il signale qu’une rencontre est prévue avec le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Souaré, et le comité exécutif de la FEGUIFOOT.

M. Diop effectuera dans le même temps "une visite sur le terrain pour constater et évaluer les travaux du centre technique et de l’hôtel du Syli basés à Nongo (banlieue de Conakry). Les obstacles et les blocages liés à la finalisation du projet seront examinés par l’envoyé spécial de la Fifa", ajoute la même source.

Chef du Bureau de la Fifa pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, El Hadj Diop a été officiellement installé le 18 février dernier, après la signature d’un accord de siège entre l’instance dirigeante du football mondial et le gouvernement sénégalais.

Les locaux du bureau de la FIFA à Dakar, situés à la cité Keur Gorgui, ont été offerts par le gouvernement sénégalais.

"Les bureaux régionaux ont pour mission principale de coordonner toutes les activités de développement de la Fifa dans leur région respective, d’aider les associations (...)’’, expliquait la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, lors de l’inauguration des locaux dakarois de l’instance internationale.

Mme Samoura ajoutait que ces démembrements de la FIFA sont également appelés à "mettre au point" les stratégies des associations affiliées, "en vue d’atteindre leurs objectifs de développement et de mettre en œuvre le programme Forward de la Fifa’’, un travail à accomplir "en étroite collaboration avec l’administration de la Fifa à Zurich".

SD/BK