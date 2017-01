Dakar, 4 jan (APS) – Le président de la République, Macky Sall a eu ‘’un discours cohérent et juste’’ en indiquant que la volonté de tout le monde est d’aller au bout de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN), a soutenu le défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly.



"C’est un discours très juste et bien à propos’’, a-t-il dit mercredi à l’APS , après la cérémonie de remise du drapeau national aux Lions, par le chef de l’Etat à la salle des banquets du palais de la République.



Le défenseur central, dont c’est la première cérémonie de remise du drapeau national, a estimé que "c’est heureux de recevoir le soutien du peuple sénégalais à travers sa personne’’, soulignant la nécessité de mettre en avant le collectif.



"Comme l’a dit le président (de la République), il nous faut de la solidarité et c’est heureux de pouvoir compter sur l’ensemble du peuple", a fait savoir le défenseur de Naples (élite italienne), dont ce sera la première participation à la phase finale de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février).



Au sujet de cette compétition, il a rappelé qu’il faut attaquer les rencontres pour les gagner. "Mais notre objectif commun à tous, c’est de passer le cap du premier tour’’, a-t-il précisé, soulignant qu’en se qualifiant en quarts de finale, tout deviendra possible.



Au premier tour, le Sénégal jouera dans le groupe B respectivement contre la Tunisie (15 janvier), le Zimbabwe (le 19 janvier) et l’Algérie (le 23 janvier).