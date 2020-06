Dakar, 22 juin (APS) – Le décès, ce lundi, de l’ancien président arbitre international Badara Mamaya Sène est une immense perte pour le sport en général et le football en particulier, a témoigné le ministre sénégalais des Sports, Matar Ba.

’’C’est une immense perte parce que l’homme a contribué à former de grands arbitres qui ont impacté le niveau de nos arbitres et de notre football d’une manière générale’’, a déclaré à l’APS, Matar Bâ.



Le ministre des Sports, ancien arbitre et Trésorier de la Commission régionale d’arbitrage (CRA) de Fatick, se rappelle que Badara Mamaya Sène faisait partie des modèles et des références.



’’Nous voulions tous lui ressembler par son courage et son savoir-faire’’, a dit M. Ba, soulignant que sa disparition est une perte immense pour l’ensemble du pays.

Badara Mamaya Sène de par sa position sur le plan international a porté haut les couleurs du pays, a relevé Matar Ba qui a fini sa carrière dans l’arbitrage avec le grade d’arbitre de ligue.

’’C’est un grand Monsieur qui n’a ménagé aucun effort pour voir son pays briller’’, a-t-il dit, rappelant qu’il a été ’’un compagnon fidèle’’ du président de la République, Macky Sall.

Avec son mouvement, il a accompagné le président Macky Sall, a rappelé le ministre des Sports au sujet de l’ancien maire de Rufisque (2009-2014), membre du Haut Conseil des collectivités territoriales.

Ancien maire de Rufisque, Badara Mamaya Sène est décédé ce lundi matin.

Il a sifflé la finale de la CAN 1992 et a été pendant longtemps vice-président de la Commission d’arbitrage de la CAF et chargé des désignations et de la formation des arbitres.