Dakar, 21 avr (APS) – Le défenseur de Diambars (élite sénégalaise) Miyakil Faye est dans le viseur de l’Olympique de Marseille (élite française) dans le cadre de l’accord de partenariat signé entre les deux clubs, annonce l’hebdomadaire France Football dans son édition de mardi.

Agé de 16 ans, le jeune footballeur avait pris aux éliminatoires de la CAN U17 en 2019 et aussi à la phase finale de la CAN et à

la Coupe du monde au Brésil.

Faye, capable d’évoluer aussi bien en défense centrale qu’au poste d’arrière gauche, était dans le groupe de l’entraîneur Youssouph Dabo pour les éliminatoires de la CAN U20 mais n’avait joué aucun match.

Dans le cadre du partenariat avec Diambars, l’OM possède une option sur au moins deux joueurs par saison, ce qui lui a permis de recruter l’attaquant Cheikh Bamba Dieng la saison dernière.

L’ancien attaquant de Diambars, qui est dans la réserve, a fait quelques apparitions avec l’équipe fanion de l’OM en Coupe de France et en Ligue 1 française, lors de l’intérim de Nasser Larguet.

Larguet avait remplacé en février dernier le technicien portugais André Villa-Boas, démissionnaire.