Dakar, 30 nov (APS) - Le Capverdien Gerson De Melo, le directeur exécutif de la zone ouest A de l’UFOA s’est félicité de la bonne organisation du tournoi de qualification pour la CAN U20 des équipes de la zone, insistant sur le bon travail de la commission médicale pendant cette période de pandémie du Covid-19.

"Je tiens vraiment à remercier le personnel médical, les médecins des équipes nationales et les autoritaires sanitaires du pays hôte, le Sénégal", a déclaré le dirigeant capverdien, appelé à faire un bilan de la compétition à l’issue de la première phase du tournoi.



Selon lui, tout a été fait "dans les règles de l’art", sous la direction du docteur Babacar Ngom que le responsable administratif de la zone ouest A de l’UFOA crédite d’un "très bon boulot".



De Melo signale que chacune des sept équipes ayant participé à ce tournoi ont effectué deux opérations de tests Covid-19, cela veut dire 35 personnes multipliées par deux, sans compter que 50 dirigeants ont été également testés à quatre reprises, a-t-il indiqué.

"Pour les demi-finales, les mêmes opérations de tests ont été faites pour les quatre équipes restantes", a-t-il dit, indiquant que les médecins sénégalais maîtrisent parfaitement le protocole mis en place par la Confédération africaine de football (CAF).



"Même s’il y a eu des cas de Covid-19 dans des équipes et parmi les officiels, la situation a été bien gérée. Toutes les personnes impliquées ont respecté le nouveau règlement et c’est heureux d’avoir réussi à bien tenir le tournoi", a-t-il insisté, avant d’évoquer le cas du Mali.

L’équipe malienne a perdu sur tapis vert son premier match du tournoi contre la Guinée-Bissau, après des tests COVID à l’issue desquels 13 cas positifs ont été détectés dans sa délégation dont sept joueurs.

Le Mali n’ayant pas pu présenter une équipe de 11 joueurs dont un gardien et 4 remplaçants sur le terrain contre la Guinée Bissau, cette dernière a été déclarée vainqueur en vertu du règlement de la Confédération africaine de football (CAF).

La Fédération malienne de football (FEMAFOOT) avait fait appel de cette décision de la Commission d’organisation mais a été déboutée par la Commission d’appel de la compétition. Une décision notifiée à la partie malienne à la veille de la demi-finale (vendredi dernier).



Selon le responsable administratif de la zone ouest A de l’UFOA, toutes les équipes étaient au courant qu’elles pouvaient venir à ce tournoi avec un maximum de 30 joueurs pour pallier d’éventuels forfaits, en raison du contexte sanitaire.



"Le Mali n’est pas coupable de cette situation mais tout est nouveau. Il faudrait vraiment s’adapter et cette affaire aurait pu tomber sur une autre équipe", a noté le directeur exécutif de la zone ouest A de l’UFOA.

La Gambie a finalement remporté le tournoi face au Sénégal aux tirs au but (2-2 à la fin du temps réglementaire et des prolongations). L’équipe gambienne va donc représenter la zone à la CAN U20 Mauritanie 2021.