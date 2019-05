Dakar, 21 mai (APS) - Mame Moussa Cissé, directeur technique régional du football à Thiès, a salué les bons résultats enregistrés par les clubs de la région avec notamment la montée du CNEPS et de Diambars de Saly au sein de l’élite.



"En ma qualité de DTR, je voudrais magnifier le travail colossal réalisé par les techniciens et leurs staffs respectifs pour le travail ayant abouti à ces performances", a déclaré le technicien dans un document parvenu à l’APS.

En plus de la promotion de ces deux clubs dans l’élite du football national, avec la cerise sur le gâteau constituée par le titre de champion de la Ligue 2 remporté par le CNEPS de Thiès, Mame Moussa Cissé a évoqué la montée des équipes de Thiès FC et Demba Diop de Mbour en deuxième division.

"A part l’ETICS de Mboro, relégué en National 1 (division 3), tous les autres clubs ont pu se maintenir en faisant un parcours très honorable", a souligné le technicien.

Pour la saison 2019-2020, la région de Thiès comptera quatre équipes au sein de l’élite, parce qu’en plus des deux équipes de la capitale de la Petite-Côte, à savoir Mbour PC et Stade de Mbour, CNEPS et Diambars font leur retour dans l’élite, une saison après la relégation de l’équipe du centre de formation de Saly-Portudal.

Aussi le DTR de Thiès a-t-il tenu à féliciter les acteurs du football thiéssois (ligue, district, clubs et leurs dirigeants), les encourageant à "persévérer" dans ce sens.

"Ces résultats sont aussi le fruit des concertations qui ont eu lieu en 2009 et qui ont abouti à la mise en place d’un plan de développement technique pour la région de Thiès", écrit-il, se félicitant du renouveau du football dans la région de Thiès.