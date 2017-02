Dakar, 3 fév (APS) – Le technicien français Claude Le Roy, sélectionneur du Togo, est sur la short-list de la Fédération sud-africaine de football (SAFA) qui cherche un entraîneur pour les Bafana-Bafana, annoncent des médias locaux.

L’Afrique du Sud, qui évolue dans le même groupe que le Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, avait mis fin à sa collaboration avec Shakes Mashaba, quelques jours après la victoire (2-1) acquise par les Bafana-Bafana aux dépens du Sénégal en novembre dernier (2-ème journée).

Avant Le Roy, un ancien coach des Lions (1989-1992), la presse sud-africaine avait annoncé les noms du Portugais Carlos Queiroz, du Sud-africain Stuart Baxter, du Serbe Milutin "Micho" Sredojevic (Ouganda) et de l’ancien sélectionneur de l’Angleterre, Roy Hodgson, comme potentiels sélectionneurs de l’Afrique du Sud.

L’entraîneur des Mamelodi Sundowns, Pitso Mosimane, vainqueur de la Ligue africaine 2016, était le premier choix de la SAFA, la Fédération sud-africaine.



Mais le vainqueur de la Ligue des champions, élu meilleur technicien africain par la Confédération africaine de football (CAF), a prolongé de quatre ans son contrat avec le club sud-africain.

Claude Le Roy, de son côté, n’est plus maître de son destin après l’élimination des Eperviers au premier tour de la CAN 2017 (15 janvier-5 février) avec un nul et deux défaites. Il a signé un contrat de deux ans,

Agé de 68 ans, le technicien français présent en Afrique depuis 1986, a dirigé outre le Togo et le Sénégal, les sélections du Cameroun, de la RD Congo (à deux reprises), du Ghana et du Congo-Brazzaville.