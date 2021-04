Dakar, 30 avr (APS) – Modou Jobe, le gardien de but des Scorpions de la Gambie, a jugé ‘’sage’’ sa décision de servir le Ndiambour de Louga, une appréciation basée sur les perspectives que lui ouvre ce transfert.

Jouer avec le Ndiambour lui permettra d’être compétitif pour la sélection gambienne, qui s’est qualifiée à la phase finale de la CAN 2021 reportée en 2022. En plus de la possibilité de partir dans un championnat bien huppé à la fin de la saison.

‘’Il m’a fallu du temps pour réfléchir, car je ne voulais pas faire des erreurs ni regretter quoi que ce soit. C’était une décision très sage pour moi de rejoindre le Ndiambour’’, a dit le portier international gambien dans un entretien publié sur le site Internet de la Fédération gambienne de football.

Modou Jobe, qui dit avoir reçu des ‘’offres concrètes’’ du Real de Banjul et des Forces armées gambiennes, a déjà joué en Ligue 1 sénégalaise, pour Niary Tally et la Linguère.

Il s’était ensuite expatrié en Arabie Saoudite. Jobe a regagné son pays en 2020, à la fin de son contrat avec un club saoudien.

Avec le Ndiambour, il va démarrer la phase retour de la Ligue 1, avec un match prévu dimanche contre l’AS Pikine.

Le gardien de but dit avoir reçu ‘’plusieurs offres de clubs d’Afrique, d’Europe et d’Arabie Saoudite’’, qu’il n’a pas pu rejoindre ‘’à cause des restrictions liées au coronavirus’’.

Or, à neuf mois du début de la CAN 2021 prévue en janvier prochain, il a besoin de temps pour mériter la confiance de Tom Sainfiet, le sélectionneur national de la Gambie.



‘’J’ai pris la décision de signer avec le Ndiambour pour le reste de la saison’’, a-t-il ajouté, croyant à la possibilité de retourner en Arabie Saoudite à la fin de son contrat avec le club lougatois.