+++De l’envoyé spécial de l’APS : Salif Diallo+++



Franceville, 28 jan (APS) – Des huit équipes présentes en quart de finale de la CAN 2017, le Ghana et la République démocratique du Congo sont les seuls à avoir joué les demi-finales de la précédente édition qui avait eu lieu en Guinée Equatoriale.





Les Black Stars avaient d’ailleurs joué la finale perdue aux tirs au but contre les Eléphants de la Côte d’Ivoire tandis que les Léopards de la RD Congo avaient terminé à la 3-ème place de la CAN 2015.



Les deux sélections seront opposées ce dimanche à Oyem pour leur match de quart de finale.



Concernant les autres équipes présentes en quart de finale de la CAN 2017, on se rappelle que la Tunisie avait été éliminée dans une situation rocambolesque par le pays organisateur, la Guinée Equatoriale au même stade de la compétition.



Son adversaire de ce samedi à partir de 16h GMT, le Burkina Faso était sorti dès le premier tour en 2015.



Même cas de figure pour le Sénégal et le Cameroun qui n’avaient joué que trois matchs du premier tour en Guinée Equatoriale.



Quant à l’Egypte et le Maroc, ils n’avaient pas pris part à la CAN 2015, les Pharaons n’étant pas qualifiés tandis que les Lions de l’Atlas avaient été déclarés forfaits pour n’avoir pas abrité la CAN 2015.



Le Maroc, pays organisateur, avait demandé en vain le report de la CAN évoquant la situation sanitaire liée à l’épidémie Ebola qui sévissait dans des pays de l’Afrique de l’ouest à savoir la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia à l’époque.



Voici les affiches des quarts de finale de la CAN 2017 :



Samedi 28 janvier : Burkina Faso-Tunisie (16h GMT) et Sénégal-Cameroun (19h GMT)



Dimanche 29 janvier : RD Congo-Ghana (16h GMT) et Egypte-Maroc (19h GMT)



