Thiès, 11 oct (APS) – Le capitaine ghanéen Mumuni Shafiu, meilleur buteur de la WAFU Cup of nations avec quatre buts, ambitionne de remporter l’édition 2019 pour conforter la mainmise de son pays sur la compétition.



‘’Nous sommes ici pour gagner le trophée et quelle que soit l’équipe en face à la finale’’, a dit à la presse, l’attaquant d’Ashanti Gold (élite ghanéenne).



Mumuni Shafiu qui s’est réjoui de la qualification de son équipe contre la Côte d’Ivoire, match au cours de laquelle il a réussi un triplé, ne veut pas s’arrêter en si bon chemin.



‘’Nous sommes en train de monter en puissance et nous sommes sur la bonne voie’’, avait-il expliqué après la victoire 3-1 sur la Côte d’Ivoire.



Evoquant un respect pour tous les adversaires, l’attaquant ghanéen indique que son équipe est déterminée à conserver le trophée remporté deux ans plus tôt à domicile.



Interrogé sur les qualités de son attaquant et capitaine le coach ghanéen Maxwell Konadu se réjouit de la confiance et l’expérience qu’il apporte au groupe.



‘’Il joue régulièrement en compétitions africaines, donc il connait ses matchs à enjeux, son expérience est très importante pour ce groupe’’, a par ailleurs ajouté le technicien ghanéen.



Champion en titre, le Ghana va défendre sa couronne face au Sénégal, dimanche, au stade Lat Dior de Thiès.



