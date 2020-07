Dakar, 29 juil (APS) - L’attaquant ghanéen de Crystal Palace (élite anglaise), Jordan Ayew, désigné meilleur joueur de son club par les supporteurs, a dédié ce titre à l’ancien président de l’Olympique de Marseille (OM), Pape Diouf, décédé en mars dernier.



"Quand je remporte ce genre de prix, je pense en premier à ma famille et évidemment aux supporters. Et pour cette fois-ci, j’ai une pensée pour un homme, un homme qui a été si influent dans ma carrière de footballeur : c’est mon mentor Pape Diouf", a dit l’attaquant ghanéen cité par les médias locaux.

"Je l’ai perdu en pleine période du Covid-19, j’aurais aimé qu’il soit là pour que je puisse lui présenter ceci", a déclaré l’attaquant ghanéen.

Pape Diouf, décédé en mars à Dakar, a été l’agent de la légende ghanéenne Abedi Pelé, père d’André et de Jordan.

L’ancien agent de joueurs devenu président de l’OM de 2005 à 2009, a été aussi le tuteur des enfants de l’ancien capitaine du Ghana qui a remporté la Ligue des champions avec l’OM en 1993.

Les deux fils de l’ancien capitaine des Black Stars ont grandi à Marseille avant de porter le maillot de l’OM.

Auteur de neuf buts cette saison en 39 matchs, Jordan, élu joueur de la saison, dit avoir "travaillé dur" pour bénéficier de ce suffrage des fans de son équipe après "une première saison difficile" à Crystal Palace.

"J’ai été dur au mal pour réussir ma saison dans un club qui m’a fait confiance", a-t-il dit, avant de remercier les supporters et ses coéquipiers qui, assure-t-il, "ne l’ont jamais lâché", notamment dans les moments difficiles.

Jordan Ayew, en plus du titre de meilleur joueur décerné par les fans, a remporté deux autres trophées à Crystal Palace, celui de meilleur joueur élu par les coéquipiers et du plus beau but du club pour la saison 2019-2020.