Louga, 13 mai (APS) - Le Jaraaf de Dakar a gagné dimanche (2-0) contre le Ndiambour de Louga grâce aux changements et correctifs apportés dans la deuxième période du match, a déclaré son entraîneur, Malick Daf.

"La première période a été équilibrée. Le match était un peu campé dans l’entrejeu et il n’y a pas eu beaucoup d’occasions. En deuxième période, nous avons fait les changements nécessaires et les correctifs qu’il fallait", a-t-il dit au terme du match Ndiambour-Jaraaf gagné par l’équipe dakaroise.

Les buts du Jaraaf ont été inscrits par Assane Mbodj à la 67ème et 92ème mn.

Selon le coach Malick Daf, "ce n’est pas facile de gagner le Ndiambour chez lui", car, "c’est une bonne équipe intraitable à domicile". "Nous nous attendions à un match difficile et à la fin nous l’avons gagné", s’est-il félicité.

"Nous avons demandé aux joueurs de mieux tenir le ballon et de jouer au football et c’est ce qu’ils ont fait. II faut féliciter le jeune Assane Mbodj qui est entré en cours de jeu et a inscrit deux buts", a-t-il soutenu.

L’entraîneur du Jaraaf s’est réjoui de cette victoire qui selon lui, conforte son équipe à la deuxième place du championnat national. "L’’année dernière j’avais remporté le championnat, cette année, je me classe deuxième. Cela n’empêche que nous avons fait une bonne saison", a-t-il ajouté.