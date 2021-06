Thiès, 6 juin (APS) – Le Jaraaf (élite sénégalaise) apporte son soutien à son vice-président Youssou Dial suspendu de deux ans de toute activité liée au football par la Confédération africaine de football (CAF).



Dans un communiqué transmis à l’APS, Le Jaraaf ’’apporte son soutien à son vice-président dans l’épreuve qu’il subit’’,

Selon le communiqué signé du président du Jaraaf, Youssou Dial est ’’injustement accusé’’ d’avoir porté la main sur l’arbitre du match contre le Coton Sports de Garoua (Cameroun) en Coupe de la CAF.

’’Youssou Dial est un dirigeant imbu des valeurs du sport et le portrait qui lui est fait dans cet acte d’accusation ne reflète pas l’homme’’, soutient la même source.

’’Notre vice-président est connu dans le landerneau du football sénégalais comme un dirigeant affable imbu des valeurs de notre équipe’’, poursuit le communiqué précisant que dans cette épreuve, Le Jaraaf se doit d’être à ses côtés et aussi des joueurs.

​Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a prononcé des sanctions contre le vice-président du Jaraaf, Youssou Dial, et les joueurs Mamadou Sylla et Albert Diène suite aux incidents lors du quarts de finale de la Coupe de la CAF contre le Coton Sports de Garoua.

Le club dakarois a fait appel de la décision.



Le jury a annoncé mercredi dernier avoir suspendu le vice-président du Jaraaf, Youssou Dial de toute activité liée au football durant deux ans, et les joueurs Mamadou Sylla et Albert Diène de six matchs de compétitions Interclubs.



’’Après le coup de sifflet final, certains dirigeants de l’ASC Jaraaf avec à leur tête M. Dial et quelques joueurs dont Albert Diène et Mamadou Sylla, se sont rués sur les trois arbitres qu’ils ont agressés physiquement et verbalement sur l’aire de jeu".

En sus de ces sanctions, le Jaraaf éliminé en quarts de finale de la Coupe de la CAF par le Coton Sports de Garoua (0-1 et 2-1), doit payer une amende de 50000 dollars (26.800.000 francs).

Au sujet de Youssou Dial qui est par ailleurs, membre du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF), "la sanction sera également communiquée à la FIFA et prendra effet à compter de la date de notification de cette correspondance".

