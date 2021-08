Dakar, 26 août (APS) - Les équipes du Jaraaf et de Teungueth FC, qui ont réussi de bons résultats la saison dernière en compétitions africaines, ont été obligées d’anticiper la réorganisation de leurs effectifs en raison des craintes liées aux départs de certains cadres, ont indiqué leurs dirigeants à l’APS.

"Oui, s’il est vrai que Pape Ndiaye (Horoya AC) est le premier à partir, on s’attend à ce que d’autres suivent parce que plusieurs joueurs de notre effectif ont reçu des offres", a expliqué Léonard Diagne, le secrétaire général de l’équipe de la Médina, quart de finaliste de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

"C’est possible de voir partir deux à trois cadres et c’est pourquoi, nous avons anticipé en commençant à intégrer des jeunes dans notre groupe de performance en cette fin de saison", a expliqué le SG du Jaraaf de Dakar.

Le Jaraaf de Dakar, toujours en course en Coupe du Sénégal, ne jouera que des compétitions domestiques pour la saison prochaine 2021-2022.

Le Teungueth FC, dont le leader technique Pape Ousmane Sakho vient de signer un contrat de trois ans en faveur de Simba FC (Tanzanie), se trouve aussi dans la même logique consistant à anticiper d’éventuels départs, pour un club qui se veut "structuré".



"Il y a des jeunes qui montent dans l’équipe-fanion, des recrues locales et étrangères vont venir", a assuré le président de Teungueth FC, Babacar Ndiaye.

"Beaucoup de recrues vont arriver, il y a eu des joueurs qui vont arriver de la Gambie, de la Guinée et du Mali, entre autres, et probablement, notre parcours en compétitions locales et africaines est la cause de cette grande attractivité de notre équipe", a estimé le président de TFC.

Le club basé à Rufisque (30 km de Dakar) a intégré la phase de poules de la Ligue des champions en éliminant le Raja de Casablanca (Maroc), futur vainqueur de la Coupe de la CAF 2021.

Le TFC, déjà en stage hivernal en raison de sa participation en préliminaires de la Ligue africaine des champions où il sera opposé à l’ASEC d’Abidjan (Côte-d’Ivoire), "doit être toujours dans l’exigence avec l’ambition de toujours faire grandir le club".

"En 10 ans, nous sommes passés du National à la Ligue 1 avec une Coupe nationale, un titre de champion du Sénégal", a-t-il par ailleurs ajouté.



Après Pape Ousmane Sakho, le TFC pourrait perdre l’attaquant gambien Guibril Sillah, annoncé au Maroc.