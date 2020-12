Dakar, 10 déc (APS) - Le chargé du football du Jaraaf de Dakar, Youssou Dial, annonce que le club de la Médina va lancer dans un délai d’un mois des travaux d’engazonnement de son terrain situé à la Sicap Amitié, à Dakar, où il est également prévu d’aménager des locaux et un centre d’hébergement.

"Il est vrai que ça a pris du temps mais le Jaraaf est un club traditionnel où il faut discuter avec toutes les entités pour avancer", a expliqué Youssou Dial à propos de ce projet dont le site se trouve non loin du centre de santé Gaspard Camara.

"Toutes les autorisations ont été enregistrées pour ériger un terrain gazonné, des bureaux et un centre d’hébergement", a assuré M. Dial, invité de la plateforme "Foot local", sur le réseau social WhatsApp.

En plus des supporters et des anciens du club, le Jaraaf a reçu l’aval des populations riveraines et de la mairie, a-t-il par ailleurs ajouté . Il précise que l’érection d’infrastructures appartenant à l’équipe de la Médina fait partie des projets présentés par Cheikh Seck au moment d’accéder à la présidence du club.

Pour la présente saison, en plus des compétitions domestiques (championnat, coupe de la Ligue et du Sénégal), le Jaraaf est engagé en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Dans le cadre des préliminaires de cette compétition, le représentant sénégalais a sorti les Kano Pillars du Nigeria (3-1 et 0-0). Il sera opposé, pour le premier tour, à l’équipe du San Pedro de Côte d’Ivoire.