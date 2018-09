Dakar, 29 août (APS) - Le Jaraaf de Dakar, champion du Sénégal en titre, a démarré lundi des tests au stade Iba Mar Diop à l’intention des jeunes aspirant à rejoindre ses rangs, avec le secret espoir de détecter éventuellement la perle rare, a indiqué Khadim Faye, un des membres de son staff technique.



"Souvent, on nous reproche de ne pas nous ouvrir et d’être passé à côté d’une perle qui aurait pu faire des tests chez nous", a expliqué à l’APS l’ancien gardien de but international, trouvé mercredi au stade Iba Mar Diop.

Il était en compagnie d’Ousmane Sy, un des adjoints de Malick Daff, l’entraîneur du Jaraaf, de Pape Ciré Dia, Mbaye Mbengue et Amadou Diop dit "Boy Bandit".

Les participants à ces tests sont convoqués en fin de séance à une rencontre d’explications avant que tout le monde ne prenne congé.

"Avec ces tests, a dit Khadim Faye, on se donne la possibilité de pouvoir ratisser, de voir quelques joueurs passés entre les mailles du filet" des détecteurs de talents.

"Des gens peuvent critiquer la méthode et d’ailleurs, je peux vous assurer que nous avons du mal à trouver ce qu’on cherche, mais nous sommes patients", a ajouté l’ancien portier international.

"C’est un exercice que nous avons démarré lundi et nous allons le poursuivre jusqu’à vendredi", a renseigné le préparateur des gardiens de but à la fin de la séance du jour.

Championne du Sénégal, l’équipe du Jaraaf prépare aussi la Ligue africaine des champions.

Les jeunes qui seront retenus à l’issue de ces tests vont rejoindre le groupe de performance du Jaraaf en préparation hivernale en Gambie, a ajouté le technicien.

SD/BK