Dakar, 2 juin (APS) – Le secrétaire général du Jaraaf, Léonard Diagne, a qualifié ’’d’injustes’’ les sanctions prises par la Confédération africaine de football à l’encontre de l’équipe dakaroise et fait part, à l’APS, de la décision du club de faire appel.

‘’Le Jaraaf a reçu la notification du procès-verbal du jury disciplinaire mais trouve ces décisions injustes et a décidé par conséquent de faire appel’’, a déclaré à l’APS le secrétaire général du club de la Médina lors d’un entretien téléphonique.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la CAF a indiqué que son jury disciplinaire réuni le 1er juin avait décidé ‘’de suspendre Youssou Dial (un responsable du Jaraaf) de toute activité liée au football pour une période de deux ans’’.

‘’Cette sanction sera également communiquée à la FIFA. La suspension prend effet à compter de la date de notification de cette correspondance’’, a souligné la CAF dont le jury disciplinaire a également pris la décision de suspendre Mamadou Sylla et Albert Diène, deux joueurs Jaraaf pour les six matchs interclubs africains.

Le Jaraaf est également condamné à payer une amende de 50,000 dollars pour le comportement agressif et la conduite inappropriée de sa délégation.

‘’Après le coup de sifflet final, certains dirigeants de l’ASC Jaraaf avec à leur tête M. Dial et quelques joueurs dont Albert Diène et Mamadou Sylla, se sont rués sur les trois arbitres qu’ils ont agressés physiquement et verbalement sur l’aire de jeu’’, poursuit le communiqué de la CAF, ajoutant que l’arbitre central de ce match joué le 23 mai dernier, ‘’a reçu un coup violent et a été blessé à la tête’’.

‘’Nous allons continuer à mener le combat pour rétablir la vérité des faits en faisant appel de cette décision’’ de l’instance dirigeante du football africain’’, a fait savoir le secrétaire général du Jaraaf.

L’équipe sénégalaise engagée en coupe de la Confédération africaine de football a été éliminée en quarts de finale par le Coton Sport de Garoua du Cameroun malgré sa victoire au match retour (2-1). Elle s’était inclinée (0-1) au match aller.

SD/AKS/ASB