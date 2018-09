Dakar, 30 août (APS) – L’équipe du Jaraaf, championne du Sénégal en titre, engagée en Ligue africaine des champions, est prête à faire signer une licence à son ancien attaquant Henri Camara, qui a annoncé sa retraite au début du mois d’août, a annoncé à l’APS, Youssou Dial, le coordinateur du directoire du football du club de La Médina.



’’Nous n’avons pas discuté avec lui, mais nous voulons le faire sortir de sa retraite au moins pour quelque temps’’, a dit le dirigeant du Jaraaf de Dakar. D’après lui, ‘’ce serait formidable qu’il boucle la boucle ici’’.



’’Henri (Camara) est un fils du Jaraaf et nous savons ce qu’il est capable de pouvoir apporter à son club sur un double plan’’, a-t-il dit, parlant du terrain et en dehors des aires de jeu.



’’Je suis convaincu que sa seule présence sur un terrain serait une source de motivation pour ses jeunes coéquipiers’’, a commenté le dirigeant. Il estime que que son vécu international sera un plus pour l’ensemble de l’équipe.



’’Henri Camara ne tirera pas seulement vers le haut ses coéquipiers mais aussi les staffs technique et administratif du club’’, a-t-il dit. Le néo retraité est un modèle de professionnalisme, a-t-il fait valoir.



Selon lui, ’’personne n’a entendu parler de ses écarts de conduite, c’est un exemple à offrir à tous les footballeurs sénégalais, surtout à ses cadets au Jaraaf’’.



A 41 ans, il est évident que Henri Camara peut encore apporter sur les terrains d’autant plus qu’il a raccroché il y a moins de six mois et que des clubs ont voulu le faire continuer sa carrière, a insisté le coordinateur de l’équipe de La Médina.



Youssou Dial qui prévoit ‘’une rencontre dans les jours à venir’’ avec le néo retraité, évoque la nécessité de se rapprocher de l’ancien attaquant des Lions pour amener son ancien club à se professionnaliser davantage.



’’Le Jaraaf aura tout à gagner à se rapprocher de lui. Avec son vécu et son carnet d’adresses, il sera très utile dans notre ambition de bâtir un club moderne et professionnel’’, a-t-il par ailleurs ajouté.



Dans un entretien avec l’APS, Henri Camara a fait part de sa volonté d’apporter sa pierre à l’édifice Jaraaf.



’’Je dois une fière chandelle à ce club et je vais voir avec les dirigeants à quel niveau je pourrais apporter ma pierre, je dois beaucoup à ce club’’, avait-il fait savoir.