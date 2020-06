Dakar, 12 juin (APS) – Le marché français des transferts, ouvert depuis lundi, dépend de quatre grands championnats européens, ceux d’Allemagne, d’Angleterre, d’Espagne et d’’Italie, qui ne sont pas encore ouverts, a déclaré l’agent de joueurs sénégalais Thierno Seydi.

‘’Le marché français est tributaire de ces quatre championnats’’, a expliqué dans un entretien avec l’APS l’agent de joueurs basé en France et chargé de gérer les carrières des attaquants internationaux sénégalais Habib Diallo (Metz, France) et Krépin Diatta (Bruges, Belgique) et d’autres joueurs.

Interrogé sur les transferts déjà effectués, il a évoqué des ‘’deals’’ conclus entre certains clubs, joueurs et agents de joueurs, avant même l’ouverture officielle du marché français, lundi dernier.

‘’Les clubs et les joueurs se sont déjà entendus, il n’y a pas de raison d’attendre’’, a dit Thierno Seydi, soulignant que le marché français est très dépendant des clubs anglais, allemands, italiens et espagnols.

‘’Il y a du travail actuellement, des contacts sont établis et les pourparlers commencent, mais tant que ces championnats ne vont pas ouvrir (ceux des quatre pays déjà cités), ce ne sera pas encore le grand emballement’’, a expliqué Seydi, collaborateur, pendant plusieurs années, de l’ancien agent de joueurs Pape Diouf, décédé le 31 mars dernier du Covid-19.

Dans un communiqué publié jeudi, la Fifa a déclaré avoir autorisé exceptionnellement les joueurs professionnels à évoluer sous trois maillots à cause de la pandémie de Covid-19 en raison de laquelle les championnats de plusieurs pays ont été prolongés au-delà du 30 juin.

Auparavant, le joueur ne pouvait jouer qu’avec deux maillots. Aujourd’hui, tout en ayant la possibilité de changer de club trois fois, il ne peut être aligné que pour les matchs de la saison suivante 2020-2021, a précisé l’instance dirigeante du football mondial.