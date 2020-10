Dakar, 1-er oct (APS) – L’attaquant espagnol d’origine marocaine, Munir El Haddadi (FC Séville, Espagne) a été appelé par les Lions de l’Atlas pour les deux matchs amicaux devant les opposer successivement au Sénégal et à la RD Congo, annoncent les médias marocains.



Grâce à un nouvel amendement adopté lors de son dernier congrès en septembre, la FIFA avait accédé à la requête de plusieurs fédérations qui avaient demandé ‘’sous certaines conditions’’ l’assouplissement des règles de sélection pour les binationaux.



Agé de 25 ans, El Haddadi qui n’avait joué que quelques minutes avec la Roja en 2014, peut désormais évoluer pour le pays de ses parents.



Sur la liste des 26 joueurs publiée ce jeudi par Vahid Halilodzic, on note la présence de six autres joueurs les défenseurs centraux Sofiane Chakla (Villaréal, Espagne), Samy Mmaee A Nwambene (Saint-Trond, Belgique), les milieux de terrain Nassim Boujellab (Shalke 04, Allemagne), Dries Saddiki (Willem II, Pays Bas), Aymen Barkok (Düsseldorf, Allemagne) et l’attaquant Moha Rharsalla (Bratislava, Slovaquie).



Vahid a aussi appelé le néo Blue, Hakim Ziyek qui a rejoint Chelsea en provenance de l’Ajax d’Amsterdam. Il n’a pas encore livré de match avec son nouveau club.



SD/AKS