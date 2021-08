Outre l’attaquant sénégalais qui a rejoint ses nouveaux coéquipiers au Maroc où son équipe est en stage estival, le champion de Tanzanie a recruté quatre autres joueurs étrangers.

Il s’agit du Malien Sadio Kanouté, des Malawites Peter Banda et Duncan Nyoni et du Congolais Hanock Inonga Baka.

Kanouté a évolué au Stade Malien, club qui lui a permis de jouer la 6-ème édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2020 jouée en janvier dernier avant de rejoindre un club libyen.

En plus des moyens financiers de son président, le Simba FC peut compter sur les dividendes touchés pour son titre de champion.



Selon les journalistes tanzaniens interrogés par l’APS, le champion de Tanzanie va percevoir la somme de 215.719 dollars (500 millions de shillings tanzaniens), soit plus de 120 millions de francs CFA.

En plus des billets aux guichets, ajoutent-ils, le Simba FC compte le plus grand nombre de supporters évalué entre 10 et 16 millions sur une population de plus de 60 millions d’habitants (chiffre de 2019).

Dakar, 23 août (APS) - Le Simba FC, nouveau club de l’attaquant sénégalais Pape Ousmane Sakho, transfuge de Teungueth FC (élite sénégalaise), veut se donner les moyens de réussir une grande saison 2021-2022 en se renforçant avec des joueurs tanzaniens mais également avec des internationaux africains, expliquent des journalistes tanzaniens.