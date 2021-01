Dakar, 5 jan (APS) – Les sportifs de haut niveau notamment ceux évoluant dans les championnats professionnels de football (Premier League et Championship) vont continuer à pratiquer leur métier en dépit de la décision du gouvernement britannique de procéder à un nouveau confinement.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi un nouveau confinement pour faire face à la flambée des infections dans le pays causée par une variante plus contagieuse du nouveau coronavirus. Mais le sport de haut niveau pourra se poursuivre, informent les médias.

La Premier League, notamment, ne sera pas arrêtée comme ce fut le cas entre le 13 mars et le 17 juin dernier, précisent les mêmes sources.

Le Royaume-Uni a enregistré plus de 2,65 millions de cas confirmés de Covid-19 et enregistré plus de 75 000 décès.

