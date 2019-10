Guéréo, 13 oct (APS) – Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a salué dimanche la réussite de l’organisation de la CAN 2019, souhaitant dans le même temps que la prochaine édition le soit davantage.



‘’Nous nous réjouissons de la réussite de la CAN 2019 et nous espérons que Cameroun 2021 sera meilleure’’, a ajouté le président de la CAF en marge de l’inauguration dans la région de Thiès d’un complexe sportif financé par l’instance dirigeante du football africain.



Evoquant la récente Coupe d’Afrique des nations organisée en Egypte, Ahmad s’est dit conforté par le satisfecit adressé à son organisation par l’écrasante majorité des observateurs.



S’agissant du centre sportif Youssou Ndiaye de Guéréo, le président de la CAF a indiqué qu’il devait ‘’servir le football sénégalais , le football régional mais aussi africain’’.



Ahmad a ainsi exhorté les autorités sénégalaises à accorder une attention particulière à son entretien et à sa maintenance.



La mise en service de cette infrastructure entre dans le cadre de la nouvelle politique de décentralisation de la CAF destinée à donner du poids aux instances décentralisées pour amener le football africain vers l’excellence.



Le centre compte des bâtiments à usage de bureaux et d’habitations et une aire de jeu où s’entraînent les U17 sénégalais devant prendre part au Mondial de la catégorie.



