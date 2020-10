Dakar, 28 oct (APS) - Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a annoncé ce mercredi sa candidature à sa propre succession à la tête de l’instance dirigeante du football continental.

L’ancien président de la Fédération malgache de football, élu en mars 2017, a exprimé cette intention sur son compte Twitter, affirmant que sous sa direction, "la CAF a beaucoup changé depuis 4 ans".

"Je suis fier du travail accompli par mon équipe. Qu’elle soit remerciée ainsi que les soutiens en Afrique et au-delà. Après réflexion et consultation, j’ai décidé de me représenter", a déclaré le président de la CAF.

Dans un communiqué, la Fédération malgache de football a abondé dans le même sens, informant avoir présenté la candidature de son ancien patron.

"La Fédération malgache de football a adressé son dossier de candidature qui sera représenté par Monsieur Ahmad Ahmad. Le parcours de ce dernier plaide en sa faveur", écrit l’instance dirigeante du football malgache.



Ahmad, "après avoir exercé des responsabilités à tous les niveaux du football à Madagascar, (...) a successivement été ministre des Sports de 1994 et 1995 puis président de la Fédération malgache entre 2003 et 2017 avant de devenir président de la CAF", lit-on dans le courrier de la FMF, laquelle "juge que les efforts transformationnels entrepris par Monsieur Ahmad à la tête de l’instance continentale méritent d’être soulignés".



"C’est sous sa houlette qu’un important travail a été entrepris à tous les niveaux. Les résultats sportifs sont également conséquents puisque Madagascar, tout comme la Mauritanie et le Burundi, a pu profiter du nouveau format de la Coupe d’Afrique des nations pour honorer sa première participation à la compétition", peut-on lire.

"Le travail entrepris par Monsieur Ahmad et son équipe doit être poursuivi. C’est pour cette raison que la FMF a décidé de présenter sa candidature à sa propre succession pour un second mandat à la présidence de cette haute instance du football africain. Ce jour, mercredi 28 octobre, l’institution continentale a officiellement notifié à notre fédération l’enregistrement de sa candidature", indique le document.



Le site de la BBC a soutenu récemment que 45 des 54 fédérations membres de la CAF ont annoncé leur soutien au président sortant.

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 12 novembre. A part Ahmad Ahmad, aucune autre personnalité ne s’est officiellement présentée à cette fonction.