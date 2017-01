+++Envoyé spécial de l’APS : Ahmadou Bamba Kassé+++



Franceville, 23 jan (APS) - Le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a demandé à ses compatriotes de rester rassemblés autour de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) aux côtés des autres Africains malgré l’élimination de leur pays, hôte de la compétition, à l’issue de la 3e journée des phases préliminaires.

Dans un message sur son compte Twitter, Ali Bongo a remercié les supporters gabonais pour leur mobilisation autour de l’évènement et leur a demandé de rester dans la compétition même si leur équipe est éliminée.



’’Merci à tous pour votre présence et votre énergie, restons tous rassemblés pour vivre cette CAN 2017 avec nos frères d’Afrique’’, a-t il twetté, avant de faire part de sa satisfaction aux joueurs de l’équipe nationale du Gabon.





’’Jusqu’au bout, nous avons cru à nos Panthères. La déception est légitime, mais nos joueurs se sont fièrement battus....’’, a dit Ali Bongo, présent au stade de l’amitié d’Anjongué, où le match nul entre le Gabon et le Cameroun a condamné le pays hôte à regarder la suite de la compétition à la télévision.