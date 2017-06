Dakar, 16 juin (APS) – Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a, dans un courrier adressé à la Fédération sénégalaise de football (FSF), adressé ses félicitations à l’académie Génération Foot, déjà champion du Sénégal, à deux journées de la fin du championnat.

M. Infantino a tenu "à adresser ses chaleureuses félicitations à ce club pour ce premier titre de champion de son histoire".

Le président de la Fifa rappelle, dans la lettre adressée au président de la FSF, Augustin Senghor, que Génération Foot a remporté le titre à "ses débuts dans l’élite du championnat sénégalais".

"Ce titre témoigne de la persévérance de tous. Mes félicitations s’adressent naturellement à tous les artisans de ce succès, les joueurs, l’entraîneur, l’ensemble de l’encadrement technique et médical, les dirigeants, ainsi que tous les supporters du club", ajoute-t-il dans le courrier dont l’APS a obtenue une copie.

"Au nom de toute la communauté du football, je tiens à remercier Génération Foot et votre fédération de nous aider à véhiculer le message positif du football", écrit Gianni Infantino. "Je reste à votre écoute et me réjouis de pouvoir vous rencontrer bientôt."