Dakar, 13 août (APS) – Le Paris-Saint-Germain qui a démarré la saison 2019-2020 par une victoire 3-0 aux dépens de Nîmes, attend beaucoup du milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye, qui a repris les entraînements ce lundi et qui est appelé à jouer le rôle de milieu de terrain, de sentinelle.



‘’Idrissa (Gueye) est exactement le joueur qui peut évoluer en numéro 6’’, a assuré l’entraîneur du PSG, l’Allemand Thomas Tuchel, qui s’était appuyé sur le défenseur brésilien Marquinhos pour le match de dimanche.



Même le récent déplacement de l’international sénégalais dans un rôle de relayeur en équipe nationale et de second milieu récupérateur dans son ancien club, Everton (élite anglaise), ne semble pas éteindre les ambitions du technicien allemand. Oui, Idrissa Gana Gueye est appelé à jouer le rôle dévolu à Thiago Motta dans un passé pas très lointain dans l’effectif parisien, a-t-il poursuivi dans un entretien paru dans le quotidien sportif L’Equipe.



Parlant dimanche de l’ancien joueur d’Everton dans l’émission "Canal Football Club’’ de Canal Plus, le technicien allemand a déclaré que c’est le genre de footballeur qui joue pour faire briller les autres. ‘’Il n’a pas besoin d’attirer la lumière à lui’’, a indiqué Thomas Tuchel.



Entraîneur de l’international sénégalais à Lille (France), le technicien français, Rudi Gardia donne du poids aux ambitions de son homologue allemand. ‘’Gana, a-t-il dit, a la capacité tactique et le volume pour le faire’’.



Agé de 29 ans, l’international sénégalais qui a été acheté 32 millions d’euros, jouera pour la première fois de sa carrière dans un club jouant chaque saison le titre et qui aspire dans un futur proche à accrocher la Ligue des champions. En 2011, l’ancien pensionnaire de Diambars avait réussi le doublé championnat coupe de France avec Lille de Rudi Garcia.