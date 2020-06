Dakar, 26 juin (APS) – La Fédération du Qatar de football (QFA) et la FIFA ont fait part de leur ambition d’organiser un tournoi panarabe en fin 2021 au Qatar qui servira de préparation au Mondial 2022 que le pays du Golfe doit abriter en novembre-décembre 2022, annonce le site du Comité d’organisation de Qatar 2022.





‘’La proposition de compétition a été présentée aux membres du Conseil de la FIFA par vidéoconférence par S.E. Hassan Al Thawadi, président du comité d’organisation de Qatar 2022’’, ajoute la même source précisant que la proposition a été acceptée par le Conseil de la FIFA qui s’est réuni ce jeudi.

Le tournoi se jouera sur invitation avec un nombre de 22 équipes nationales masculines et sera disputé par des nations arabes d’Afrique et d’Asie, poursuit la même source.

Elle se jouera du 1er au 18 décembre 2021 et permettra aux organisateurs d’utiliser les installations et de gérer les opérations qui sont également prévues pour la prochaine Coupe du monde, précise le document ajoutant qu’elle sera jouée en dehors du calendrier international des matchs.

Les matchs auront lieu sur le même créneau horaire que la Coupe du Monde de la FIFA 2022, la finale ayant lieu exactement un an avant le coup d’envoi de la finale du Qatar 2022, indique la même source.

Par ailleurs, tous les matchs du tournoi seront disputés dans les stades Qatar 2022 et les équipes présentes utiliseront les stades et les sites d’entraînement du prochain Mondial.

‘’Le tournoi fournira une bonne opportunité aux fans, aux joueurs et aux officiels d’utiliser les installations du pays hôte, y compris le transport et l’hébergement’’, a relevé le document.

Une perspective qui réjouit d’avance le président de la

QFA, le cheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmad Al Thani qui parle de ‘’moment passionnant pour le Qatar et les fans de football de la région et du monde entier’’.

‘’Ce nouveau tournoi panarabe verra des équipes de toute la région s’affronter sur des sites ultramodernes de la Coupe du Monde de la FIFA et permettra aux équipes et aux fans de découvrir le Qatar en tant que pays hôte du tournoi’’, a dit le président de la QFA ajoutant que la compétition marquera une étape importante dans le football pour le pays et la région’’.

‘’Toutes les personnes impliquées dans sa réalisation acquerront une expérience plus essentielle avant la Coupe du Monde du Qatar’’, a ajouté le président de la Fédération qatarie de football.

