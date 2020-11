Dakar, 17 nov (APS) – L’édition 2020 de la Coupe du monde des clubs aura lieu du 1er au 11 février de l’année prochaine au Qatar pour la deuxième fois de l’histoire de l’Emirat qui avait abrité la précédente édition remportée par le FC Liverpool de Sadio Mané, a appris l’APS.



‘’La prochaine Coupe du Monde des Clubs de la FIFA était prévue en décembre 2020 mais a été reportée en raison de la pandémie de la COVID-19’’, rappelle un communiqué du Comité d’organisation de la Coupe du monde Qatar 2022.



‘’Cependant, la situation pandémique demeure maitrisée au Qatar, nous espérons que les fans locaux pourront assister au tournoi de février’’’, informe la même source.



A ce jour deux équipes se sont qualifiées pour le tournoi, les représentants du pays hôte, Al Duhail, les champions en titre du Qatar Stars League, et les vainqueurs de la Ligue des Champions de l’UEFA, le Bayern de Munich.



‘’Les cinq autres participants seront confirmés dans les trois prochains mois à la fin des championnats au niveau des confédérations’’, relève le communiqué.

L’Afrique aura son représentant après la finale devant opposer Al Ahly au Zamalek le 27 novembre.



Le président de la Fédération qatarie de football, Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al Thani, cité dans le communiqué a exprimé ‘’toute la joie de son pays d’accueillir la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA pour la deuxième fois’’.



‘’Nous souhaitons nous inspirer du succès du tournoi 2019, qui a attiré des milliers des fans du monde entier’’, a dit le patron de l’instance dirigeante du football qatari.



A sa suite, Hassan Al Thawadi, Secrétaire Général du Conseil suprême pour l’organisation et la durabilité de Qatar 2022 a souligné que cette compétition sera ‘’une autre occasion d’apprentissage extraordinaire pour notre

pays à l’approche du tournoi final de la Coupe du Monde’’.



‘’Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos parties prenantes afin d’offrir une expérience exceptionnelle aussi bien aux fans, qu’aux joueurs et aux officiels, tout en améliorant nos plans pour 2022’’, a-t-il par ailleurs ajouté.



Au sujet du Qatar, il accueille ‘’actuellement 44 matches dans la zone Est de la Ligue des Champions de l’AFC dans un contexte de strictes réglementations sanitaires et de sécurité en raison de la Covid-19’’, rapporte le

communiqué.



‘’Le pays a également accueilli 39 matchs de la zone Ouest en septembre et octobre, et a mis en place un protocole sanitaire de haut niveau, en effectuant des tests réguliers afin d’endiguer la propagation du virus. Pour le

moment, le nombre de fans autorisés à assister aux matchs nationaux reste limité, et ceux-ci doivent suivre les règles de distanciation sociale’’, ajoute le même document.



Cela fait dire au directeur du Comité d’ organisation, Nasser Al Khater, que ‘’l’objectif est d’organiser des matchs pendant la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA avec le plus grand nombre de fans possible en nous appuyant sur le succès de 2019 pour offrir une expérience inoubliable à toutes les personnes impliquées’’.



‘’Nous nous engageons à suivre de près la situation de la Covid-19 et nous veillons à ce la priorité soit accordée aux principes de santé et de sécurité de toutes les personnes impliquées dans le tournoi’’, a-t-il toutefois dit.





