Dakar, 15 juil (APS) - Le rapport final de l’audit réalisé par le cabinet PwC sur la gestion de la Confédération africaine de football (CAF) sera discuté lors de la réunion de son Comité exécutif prévu ce vendredi à Rabat (Maroc), annonce l’instance dirigeante du football africain dans un communiqué.

Le rapport intérimaire de PwC qui a été distribué aux associations membres de la CAF en mai 2021, ‘’avait identifié certaines transactions et conduites irrégulières, non éthiques et inappropriées’’, rappelle la CAF.

Comme indiqué précédemment, la nouvelle direction s’engage à s’assurer que la CAF met en œuvre et adhère aux meilleurs standards en matière de gouvernance, d’audit, d’éthique, de finances et de gestion, poursuit le communiqué.

La CAF publiera un communiqué de presse après la réunion du Comité exécutif à Rabat.

Ce Comité exécutif va précéder la finale de la Ligue africaine

des champions, qui aura lieu samedi à Casablanca entre le champion en titre, Al Ahly d’Egypte et le club sud-africain des Kaizer Chiefs.