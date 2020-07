Dakar, 3 juil (APS) – Le report de la Coupe d’Afrique des nations de 2021 à 2022 n’a pas un grand impact sur la situation de l’équipe nationale du Sénégal qui restera quoi qu’il en soit un des favoris de cette compétition, a commenté l’entraîneur Youssouph Dabo, superviseur pour les Lions lors des phases finales.



’’Que ce soit en 2021 ou en 2022, le Sénégal fera partie des favoris comme l’Algérie, tenant du titre, le Cameroun qui joue à domicile, le Nigeria, l’Egypte et j’en oublie’’, a expliqué le technicien sénégalais interrogé par l’APS sur les conséquences du report de la CAN pour les Lions finalistes de l’édition de 2019 en Egypte.



D’une manière générale, c’est une bonne chose d’avoir reporté la CAN en 2022, du fait que 2021 arrive rapidement et que beaucoup de matchs éliminatoires n’ont pas encore été joués, a indiqué le technicien sénégalais.



’’Au niveau du timing, ça allait être compliqué, la situation sanitaire ne permet d’avoir une visibilité exacte sur les qualifications et il reste encore quatre matchs à jouer’’, a t-il dit.



L’équipe du Sénégal arrive à maturité, selon l’entraîneur de l’équipe nationale U20 et de Teungueth FC.



’’C’est une équipe où les joueurs sont âgés entre 23 et 29 ans, ce n’est pas une équipe vieillissante’’, a-t-il assuré soulignant qu’un an de plus n’est pas un handicap.



Reconnaissant que l’année 2022 sera très chargée pour les sélections africaines, Dabo dont l’équipe occupait la première place de la Ligue 1 sénégalaise au moment de l’arrêt des championnats locaux en mi-mars, estime que les Lions sont des compétiteurs.



Et ils auront besoin d’avoir des compétitions à jouer et à gagner durant cette année, a-t-il dit, tout en relevant aussi la possibilité d’avoir des frictions avec les clubs européens au sujet de la libération des joueurs.



SD/OID