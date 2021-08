Dakar, 8 août (APS) – Le renouvellement des instances de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s’est déroulé dans de bonnes conditions et ‘’il n’y a pas eu d’anomalies majeures de nature à remettre en cause la régularité du scrutin’’, a affirmé le représentant de la Fifa, El Hadj Wack Diop.



‘’Il n’y a pas eu d’anomalies majeures de nature à remettre en cause la régularité du scrutin’’, a déclaré le responsable de la Fifa à Dakar, envoyé par l’instance mondiale pour le représenter à cette assemblée générale élective.







Augustin Senghor, candidat à sa réélection, a été plébiscité par la famille du football sénégalais en obtenant plus des deux tiers des voix exprimées samedi au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD).



Le scrutin qui, en plus du président de la Fédération de football, permettait d’élire des membres du Comité exécutif de l’instance dirigeante du football national, s’est terminé dimanche à 1h 30 du matin, après avoir débuté samedi, vers 10 heures, a ajouté M. Diop.



‘’Nous nous sommes quittés dans une ambiance sereine et une

atmosphère conviviale’’, a noté le responsable du Bureau de la Fifa dans la capitale sénégalaise.



Parlant du scrutin, le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux, a appelé à une révision des textes comme préconisé par le président Augustin Senghor au vu de la longueur des opérations électorales.



Dans le programme soumis aux électeurs, le président Senghor

qui a été élu pour un quatrième mandat, a mis en avant la réforme des textes comme son challenger, Mady Touré.